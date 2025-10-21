Buenos Aires fue elegida como sede de la edición 2026 del Foro Latinoamericano y del Caribe de la Competencia

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) ha sido seleccionada como agencia anfitriona y coordinadora del próximo Foro Latinoamericano y del Caribe de la Competencia (FLACC), que se realiza con el respaldo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El FLACC es un evento anual que constituye un espacio para la promoción del derecho y la política de competencia en la región, mediante el diálogo, la construcción de consensos y el intercambio de experiencias entre agencias y expertos.

En octubre de 2026, por segunda vez en la historia, la autoridad argentina será anfitriona de este evento.La designación representa una oportunidad para la autoridad de competencia argentina de reafirmar su compromiso con la promoción de políticas de competencia modernas, eficaces y alineadas con los más altos estándares internacionales.A su vez, la elección de Buenos Aires como sede representa una instancia estratégica para visibilizar, a nivel nacional, la relevancia de la política de competencia en la promoción de mercados más dinámicos, transparentes e inclusivos. Esta visibilidad puede contribuir a fortalecer la agenda local, consolidar alianzas institucionales y fomentar una mayor conciencia pública sobre los beneficios que la competencia genera para el crecimiento económico y el bienestar de los consumidores.

El anuncio de la sede del año que viene se llevó a cabo en la sesión de cierre de la edición 2025 del FLACC que se desarrolló en la ciudad de Asunción, Paraguay, y estuvo a cargo de Frédéric Jenny, Presidente del FLACC y del Foro Mundial de la Competencia de la OCDE, y de Mario Umaña, Consultor Principal de Competencia del BID, con la presencia del Presidente de la CNDC, Dr. Eduardo Montamat.

