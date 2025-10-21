Volcó camión frigorífico sobre la Autopista del Oeste: El chofer en estado delicado

El suceso se registró pasadas las 6 de la mañana sobre la Autopista del Oeste mano a Capital, a la altura del kilómetro 41.500, antes del puente “Wilde – La Reja Grande”. Un camión frigorífico Mercedes Benz, impactó contra el guardarriel y volcó. Aparentemente el chofer se descompensó. Provenía de San Antonio de Areco y tenía destino CABA. El trabajador fue trasladado al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, donde permanece internado en estado reservado. Horas después, llegó otro vehículo de la misma firma y rescató la mercadería: 60 medias reses. El tránsito se demora en la zona.