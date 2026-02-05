Argentina cuenta con un nuevo DNI y Pasaporte con tecnología de última generación

Junto con el Presidente, Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, participó este miércoles de la presentación del nuevo DNI y Pasaporte argentino.

Estos documentos cuentan con tecnología de última generación, lo que representa un salto cualitativo en materia de seguridad, tanto en los materiales como en la protección de la información personal.⁠

El nuevo DNI incorpora un chip electrónico sin contacto que almacena los datos del titular de forma encriptada y permite validar la identidad de manera segura, sin necesidad de acceder a bases de datos externas.

Además, está fabricado en policarbonato, un material mucho más resistente y duradero, e incorpora mecanismos avanzados de autenticación ya utilizados en los países líderes.

En tanto, el nuevo Pasaporte incluye un diseño renovado con páginas de policarbonato, grabado láser en la página de datos personales y nuevos elementos de seguridad visibles y no visibles.

De este modo, con estas incorporaciones, el documento de viaje argentino alcanza el máximo estándar global, alineado con los países más avanzados del mundo.Cabe aclarar que la implementación es progresiva y la actualización no es obligatoria.

Los documentos actualmente vigentes continúan siendo válidos hasta su fecha de vencimiento o ante la necesidad de renovación en caso de robo y/o extravío.

Esta transformación posiciona a la Argentina en un nuevo nivel de seguridad documental, fortalece la protección de los datos personales y constituye un paso decisivo hacia un Estado moderno, digital y centrado en el ciudadano.

argentina.gob.ar