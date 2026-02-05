El experto e implacable ladrón de motos volvió a golpear en pleno centro de Moreno

Nuevamente el ladrón de motos robó una moto estacionada en el centro de Moreno. Este nuevo hecho se produjo a las 13 horas del martes 3 de febrero sobre la avenida Libertador entre Alsina y Florencio Molina Campos, frente al negocio de indumentaria de Néstor Bottazzi y a una cuadra del hospital provincial “Mariano y Luciano de la Vega”. Con absoluta tranquilidad y en menos de dos minutos forzó la cerradura. Acto seguido se llevó el vehículo. Hasta el momento no habría sido recuperado.

Se trata, sin dudas, del mismo delincuente que sustrajo la Mondial 150 azul a Pamela Saucedo. Este vehículo fue robado el jueves 22 de enero a las 8:40 de la mañana cuando Saucedo se dirigió a la secretaría de Tránsito y Transporte de la municipalidad de Moreno a realizar un trámite. La moto quedó estacionada en un sector habilitado para tal fin sobre la calle Joly entre Martínez Melo y Asconapé, frente a las oficinas de la repartición comunal. Toda la secuencia quedó grabada en cámaras de seguridad particulares.

Horas más tarde se realizó un control vehicular en el barrio La Perla. Los inspectores secuestraron esa misma moto por falta de papeles. El delincuente la conducía y fue liberado, ante el desconocimiento de los empleados municipales de que había sido objeto de un robo. Debido a la difusión del operativo en las redes sociales, Saucedo reconoció su vehículo. El viernes se dirigió a la secretaría a reclamar su devolución, restitución que se concretó el martes 27.

Más allá de que desde la secretaría de Tránsito y Transporte se informó que el rodado estaba en las mismas condiciones al momento que fue robada, Pamela Saucedo comentó en la publicación en Instagram que “Lamentablemente no estaba en las mismas condiciones, le rompieron varias cosas a la moto y le arrancaron la patente que ahora todo eso tengo que pagar al igual que tramitar toda la patente de nuevo gastos que no tenía pensado y en estos tiempos está todo difícil y tiempo que no tengo, pero bueno tengo “que agradecer” que apareció la moto casi entera”.

Lo llamativo es la tranquilidad con la que se maneja el ladrón. Sin mostrar nerviosismo alguno, comete el ilícito. Evidentemente es parte de la estrategia. Cualquier persona que pase por las cercanías, no le llamaría la atención que una persona haya tenido problemas con un vehículo. No desconfiaría. Cuesta creer ese grado de impunidad en el centro de Moreno y a plena luz del día. Además el delincuente tiene características físicas, estéticas y de vestuario que lo hacen singular. Mucha sangre fría y propensión a tomar riesgos. Casi una mojada de orejas a las fuerzas de seguridad.