Por la política económica, Bomberos encuentra trabas para comprar equipamiento en el exterior

Toda herramienta que los Bomberos Voluntarios debe adquirir en el exterior, se encuentra con un problema del orden técnico – legal: Solo pueden girar el 20% del monto de compra.

Recién a los 30 días de ingresado al país pueden abonar el resto.

Esto se debe a una decisión del gobierno nacional, en el marco del régimen especial que tiene Bomberos, que complica los acuerdos comerciales, ya que los proveedores internacionales (en su mayoría) requieren el pago total antes de enviar los productos.

Esta situación alcanza a las 1063 instituciones de Bomberos de todo el país. Para comprar los trajes estructurales de los 150 servidores públicos de Moreno, que alcanza un monto de 350.000 dólares, Carlos Ward (presidente de la institución) cuenta que la operación es más sencilla porque es un proveedor habitual y que aceptaría el pago parcial del 20%. Es una medida que debe subsanar el gobierno nacional, a través del ministerio de Economía.