Falleció Ricardo Cánepa, referente histórico del Club Atlético Atlas

El Club Atlético Atlas y el fútbol del ascenso argentino despiden con profundo pesar a Ricardo Cánepa, dirigente histórico de la institución de General Rodríguez, quien falleció el 5 de febrero de 2026, a los 86 años.

Cánepa fue una figura central en la vida institucional del club durante décadas. Socio de los más antiguos, exdirigente y expresidente, su nombre quedó estrechamente ligado al crecimiento y la identidad de Atlas, acompañando a la institución en etapas clave de su historia deportiva y social.

Su compromiso y dedicación tuvieron un rol destacado en uno de los hitos más importantes del club: el ascenso histórico a la Primera C en 2021, logro que marcó un antes y un después para el “Marrón” y que Cánepa pudo vivir y celebrar como protagonista desde la dirigencia.El reconocimiento a su trayectoria trascendió los cargos ocupados.

En honor a su incansable labor y amor por la institución, una de las tribunas del Estadio Ricardo Puga lleva su nombre, reflejo del respeto y el afecto de la comunidad atlética hacia su figura.

La noticia de su fallecimiento generó numerosas muestras de dolor y reconocimiento en el ámbito del fútbol del ascenso y entre socios, hinchas y dirigentes, quienes destacaron su compromiso, su presencia constante y su aporte invaluable al desarrollo institucional de Atlas.Ricardo Cánepa deja un legado imborrable en la historia del Club Atlético Atlas y en la memoria de toda una comunidad que lo reconoce como uno de sus grandes referentes.