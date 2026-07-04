Argentina derrotó a Cabo Verde tras un duro partido y avanzó a los octavos de final

La Selección argentina derrotó 3-2 a Cabo Verde en un intenso partido que se definió en el tiempo suplementario y consiguió el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se impuso con goles de Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian Romero, mientras que Laros Duarte y Jovane Cabral marcaron para el seleccionado africano, que complicó a la Albiceleste hasta el último minuto.

Argentina abrió el marcador en la primera etapa con una definición de Messi, quien alcanzó los 20 goles en Copas del Mundo.

Sin embargo, Cabo Verde reaccionó en el complemento y logró igualar el encuentro, obligando a disputar el alargue.En el tiempo suplementario, Lisandro Martínez volvió a poner en ventaja al seleccionado argentino, aunque el conjunto africano empató nuevamente.

Finalmente, un cabezazo de Cristian Romero selló el 3-2 definitivo y la clasificación.

Con este triunfo, la Selección argentina se enfrentará a Egipto por un lugar en los cuartos de final del Mundial.