Se desactivó un búnker narco en el barrio La Perla

_La intendenta Mariel Fernández acompañó el operativo de demolición que se realizó tras denuncias vecinales y allanamientos que evidenciaron la reiterada venta de estupefacientes en el lugar_

Gracias al trabajo articulado desde el Municipio de Moreno junto a las fuerzas de seguridad de la provincia y la Justicia, se logró desactivar un punto de venta de estupefacientes en el barrio La Perla, sobre calle La Plata, entre Tablada y Canadá.

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, acompañó el operativo de demolición del inmueble junto al secretario de Seguridad, Ismael Castro; el fiscal Leandro Ventricelli y el director Provincial de Formación y Capacitación en el Ministerio provincial de Seguridad, Gonzalo García.

“El hostigamiento permanente al narcomenudeo forma parte de una política integral municipal, con la que también acompañamos a personas con problemas de consumo y sus familias, y ofrecemos propuestas educativas, culturales, deportivas y de formación laboral en todo el municipio”, señaló Mariel Fernández.

Vecinas y vecinos brindaron información de forma anónima que el Municipio recepcionó y denunció, un aporte clave que derivó en procedimientos realizados por personal policial de la Comisaría Moreno 1ª, con intervención de las Fiscalías N°6 y N°12 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.

En marzo y en abril del 2026 se realizaron allanamientos en el lugar, y como resultado de ambos procedimientos, se logró el secuestro total de 291 dosis de cocaína, con un peso total de 81,5 gramos; 53,1 gramos de marihuana; dos armas de fuego; municiones; balanzas utilizadas para el fraccionamiento de estupefacientes, celulares y dinero. Asimismo, fueron aprehendidas cinco personas, quienes quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes.

Gracias al trabajo conjunto con la Policía, el Ministerio provincial de Seguridad y las Fiscalías N°6 y N°12, y a la participación de la comunidad, se derribó este inmueble para evitar que vuelva utilizarse como punto de venta de estupefacientes y devolver tranquilidad en la zona.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno