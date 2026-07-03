Buscan a un jubilado desaparecido en Moreno y ofrecen una recompensa de $5 millones

El Ministerio de Seguridad Nacional anunció una recompensa de 5 millones de pesos para quienes aporten información que permita localizar a José Encina González, un hombre de 79 años desaparecido desde diciembre de 2025 en el partido bonaerense de Moreno.

El jubilado, de nacionalidad paraguaya, fue visto por última vez el 17 de diciembre, cuando salió de su vivienda ubicada sobre la calle Bécquer.

Registros posteriores lo muestran caminando por un comercio de la zona, vestido con un buzo gris, gorra del mismo color y pantalón negro.

Desde la denuncia por su desaparición, la Justicia y las fuerzas de seguridad realizaron distintas medidas de búsqueda sin obtener resultados positivos. Ante la falta de novedades tras más de seis meses de investigación, se resolvió ofrecer una recompensa para incentivar la obtención de datos que permitan avanzar en la causa.

La investigación está a cargo de la UFI N.º 8 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, que solicitó la medida al considerar que cualquier información aportada por personas ajenas al hecho podría resultar determinante para establecer el paradero del hombre.

Según la descripción difundida por las autoridades, José Encina González es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,70 metros, pesa entre 70 y 80 kilos, tiene cabello corto canoso, ojos marrones, tez trigueña y una cicatriz en una de sus rodillas. Además, habla guaraní y presenta dificultades para caminar.

Las autoridades recordaron que toda información relevante podrá ser comunicada a los canales oficiales habilitados para colaborar con la investigación, preservándose la identidad de quienes aporten datos.