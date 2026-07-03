Mastellone Hnos. lanzó la edición 2026 de su programa educativo «La Serenísima va a la Escuela»

A través de una propuesta pedagógica que incorpora temáticas como la celiaquía, la compañía refuerza su compromiso con la educación alimentaria de los niños en edad escolar.

Con el propósito de continuar promoviendo hábitos de vida saludables y acercar contenidos de valor a las aulas de todo el país, Mastellone Hnos. implementa una nueva edición de su programa integral «La Serenísima va a la Escuela». La iniciativa, desplegará este año una agenda adaptada a las necesidades actuales de la comunidad educativa, combinando aprendizaje, juego y herramientas interactivas para los alumnos.

En esta oportunidad, el recorrido inicial de las visitas estará centrado en establecimientos educativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el área Metropolitana, abarcando también localidades estratégicas de la provincia de Buenos Aires como General Rodríguez y Luján. Asimismo, el programa llegará a la ciudad de Trenque Lauquen y extenderá su alcance hacia las comunidades de Tandil, Mar del Plata y la provincia de San Luis, logrando de esta forma un impacto federal cada vez más amplio.

El eje central de la propuesta lúdica es la presentación de la obra de teatro titulada “Siguiendo la Pista Láctea”. Como novedad para este ciclo, se han incorporado contenidos fundamentales sobre celiaquía y sustentabilidad, enfocados en el cuidado de nuestro planeta, ampliando el alcance de la concientización hacia el respeto ambiental y la inclusión alimentaria.

Para potenciar esta experiencia, Mastellone Hnos. sumó un micrositio exclusivo dentro de su plataforma web de Puertas Abiertas con material técnico especializado para docentes, lo que les permite conocer de manera anticipada las temáticas que se abordarán en la obra y trabajar los conceptos en clase previo a la visita institucional.

Esta apuesta por la formación en el ámbito escolar forma parte del amplio abanico de programas de capacitación que la compañía impulsa anualmente de forma sostenida. De esta manera, la empresa reafirma su rol como actor clave en la difusión de información con riguroso respaldo científico, adaptando sus mensajes a las demandas actuales de la sociedad.

Con más de 96 años de trayectoria en la elaboración y comercialización de productos lácteos de la más alta calidad, Mastellone Hnos. ratifica su responsabilidad de acompañar el crecimiento y el bienestar de las futuras generaciones.