Lionel Scaloni alcanza los 100 partidos como entrenador de la Selección argentina ante Cabo Verde

Este viernes, en el encuentro entre la Selección argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, Lionel Scaloni llegará a la cifra de 100 partidos como director técnico del conjunto nacional.

El hito se producirá en el Hard Rock Stadium de Miami, en el marco de un ciclo que comenzó el 8 de septiembre de 2018, cuando el entrenador santafesino debutó de manera interina con un triunfo por 3-0 ante Guatemala en Los Ángeles.

Desde entonces, Scaloni consolidó un proceso que transformó a la Selección argentina en una de las más competitivas del mundo, con una fuerte regularidad de resultados y la obtención de cuatro títulos oficiales: la Copa América 2021, la Finalíssima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

En sus primeros 99 encuentros, el equipo registró 72 victorias, 18 empates y 9 derrotas, con 206 goles a favor y 50 en contra, alcanzando una efectividad cercana al 79%.

El ciclo también muestra un rendimiento destacado según los distintos contextos competitivos: en Mundiales acumula 7 triunfos, 2 empates y 1 caída; en Copas América suma 13 victorias, 4 igualdades y 2 derrotas; mientras que en Eliminatorias registra 23 triunfos, 8 empates y 4 caídas.

En amistosos internacionales, el equipo cosechó 28 victorias, 4 empates y 2 derrotas, y en la Finalíssima logró un triunfo.

Frente a rivales de distintas confederaciones, mantiene registros sólidos, con especial dominio ante selecciones de Norte y Centroamérica, donde logró un rendimiento perfecto.

El máximo goleador del ciclo es Lionel Messi, con 58 tantos, en una etapa marcada por la estabilidad futbolística y la consolidación de una identidad de juego.Ante Cabo Verde, Scaloni no solo buscará avanzar a los octavos de final del Mundial, sino también alcanzar un nuevo hito en una de las etapas más exitosas de la historia reciente de la Selección argentina.