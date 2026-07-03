Argentina enfrenta a Cabo Verde por un lugar en octavos del Mundial

Este viernes, la Selección argentina disputará un nuevo compromiso en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, cuando se mida ante Cabo Verde por un lugar en los octavos de final del certamen.

El encuentro se jugará desde las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami y contará con transmisión en TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium, DAZN y DSports, con el arbitraje del canadiense Drew Fischer.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega a esta instancia tras una sólida fase de grupos, en la que obtuvo tres victorias consecutivas ante Jordania, Austria y Argelia, mostrando un rendimiento colectivo firme y sin sobresaltos.

En ese recorrido, el equipo campeón del mundo y de América evidenció funcionamiento sólido, aunque con una fuerte dependencia en la efectividad ofensiva de Lionel Messi, quien aportó la mayoría de los goles del conjunto nacional.

Del otro lado, Cabo Verde aparece como una de las sorpresas del torneo.

En su primera participación mundialista, el seleccionado africano logró avanzar de fase de manera invicta, con empates ante España, Arabia Saudita y Uruguay, lo que le permitió instalarse entre los mejores 32 del certamen.

Su arquero Vózinha se consolidó como una de las figuras del equipo, con actuaciones destacadas que resultaron determinantes para sostener la clasificación.

El equipo que resulte vencedor en este cruce avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al ganador del duelo entre Australia y Egipto.Posibles formaciones:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Montero; Ryan Mendes, Talmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Livramento. DT: Bubista.