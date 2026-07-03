Una camioneta perdió el control, chocó contra el paredón de la Escuela 7 de La Reja y volcó

Ocurrió durante la madrugada de este viernes 3 de julio. Una camioneta Ecosport blanca, ocupada por dos personas, circulaba por la avenida Storni y al llegar a altura de la calle Elpidio González, perdió el control. Terminó impactando contra la pared perimetral de la Escuela Primaria Nº 7 “Antártida Argentina” de la localidad morenense de La Reja. Posteriormente volcó.

Los ocupantes del vehículo, ambos hombres y mayores de edad, resultaron con lesiones leves. La mecánica del siniestro es investigada por la justicia. Interviene la UFI Nº 3 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez y personal de la comisaría 7ª de Moreno (La Reja).

La institución sufrió el derrumbamiento del paredón y dañados los sistemas de luz y gas. Las clases fueron suspendidas, al menos en el turno mañana.