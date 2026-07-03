Se realizó el primer Seminario-Taller sobre trabajo, empleo, economía social y juventudes en la UNM

Se llevó adelante el primer Seminario-Taller “Trabajo, Empleo, Economía Social y Jóvenes”, impulsado por el Instituto de Investigación y Estudios sobre Políticas Públicas (IIEPP), en el marco del trabajo articulado entre la Universidad Nacional de Moreno (UNM) y la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires (CIC-PBA).

El encuentro tuvo lugar en el Centro Bonaerense de Energías Renovables, en la ciudad de La Plata, sede de la CIC, y reunió a equipos de investigación, autoridades académicas y funcionarios provinciales vinculados a las áreas de producción de conocimiento y políticas públicas. Asimismo, se acordó la realización de una nueva instancia de trabajo antes de fin de año en la sede de la UNM.

La apertura estuvo encabezada por el presidente de la CIC-PBA, Roberto Salvarezza; el rector de la UNM, Alejandro Robba; y el director del IIEPP y docente de la universidad, Daniel Arroyo, quienes destacaron la importancia del trabajo conjunto entre el sistema científico y el ámbito universitario.

Durante la jornada se compartieron avances de investigación y líneas de trabajo en torno a cuatro ejes principales: la generación de empleo, la inclusión laboral en la provincia de Buenos Aires, las oportunidades y desafíos de la economía social y las perspectivas de inserción de las juventudes en el mundo del trabajo.

Además, participaron docentes, investigadores y autoridades de distintos departamentos académicos de la UNM, junto con representantes de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la universidad y funcionarios de diferentes áreas del gobierno provincial.

El encuentro permitió fortalecer el intercambio entre el ámbito académico y el sector público, promoviendo la articulación de saberes orientados al diseño de políticas públicas y al desarrollo de estrategias de inclusión laboral y social.

Universidad Nacional de Moreno