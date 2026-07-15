Argentina venció a Inglaterra y jugará la final del Mundial 2026

La Selección argentina derrotó este miércoles 2 a 1 a Inglaterra y se clasificó a la final del Mundial 2026, donde buscará defender el título frente a España.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni logró revertir el resultado luego de comenzar en desventaja por el gol de Anthony Gordon para el conjunto inglés en el segundo tiempo.

La reacción argentina llegó en los minutos finales del encuentro.

Enzo Fernández igualó el marcador con un potente remate desde fuera del área y, poco después, Lautaro Martínez convirtió de cabeza el tanto que selló la clasificación a la gran final.

Con este triunfo, la Selección argentina disputará una nueva final mundialista y buscará conquistar su cuarta Copa del Mundo ante España, en el partido decisivo que se jugará el próximo domingo 19 de julio.

El conjunto nacional volvió a demostrar carácter en una instancia decisiva y, tras superar a Inglaterra, quedó a un paso de hacer historia con la obtención de un nuevo título mundial.