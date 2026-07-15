Se realizarán dos jornadas de Escuelas Abiertas de formación profesional

_Los días 16 y 17 de julio en la «La Agraria» y en la Escuela de Formación Técnico Laboral_

El Municipio de Moreno, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL), realizará dos jornadas de Escuelas Abiertas como cierre del primer cuatrimestre de los cursos de formación profesional.

Las actividades se desarrollarán de 14 a 18 horas, el 16 de julio, en el Centro Municipal de Formación Profesional «La Agraria», México 646, La Perlita y el 17 de julio, en la Escuela de Formación Técnico Laboral, Merlo 2091, Moreno Centro.

Durante ambas jornadas habrá clases abiertas, muestras de los trabajos realizados por las y los estudiantes, se llevarán a cabo las ferias «Soy Agraria» y la de la Escuela de Formación Técnico Laboral.

Además, se entregarán certificados a más de 1.200 egresadas y egresados.

En el primer cuatrimestre del año, el IMDEL dictó 107 cursos gratuitos en áreas como producción agroalimentaria, construcción, informática, oficios, idiomas, estética, industrias creativas, cuidados y sector automotriz. Las propuestas alcanzaron a 2.685 vecinas y vecinos y se desarrollaron en las escuelas de formación y en sedes descentralizadas del distrito.

A través de estas políticas, el Municipio fortalece la capacitación para el trabajo y amplía las oportunidades de formación e inserción laboral de la comunidad.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno