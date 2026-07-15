Llega la Expo Formación a Moreno

_Será el viernes 17 de julio, de 13 a 15 horas, en Joly 2840. Se podrá conocer la oferta de cursos gratuitos, preinscribirse y participar de talleres para fortalecer oportunidades de inserción laboral_

El Municipio de Moreno, realizará una nueva edición de la Expo Formación, una jornada destinada a quienes deseen capacitarse, aprender un oficio o dar sus primeros pasos en el mundo del trabajo.

La actividad se llevará a cabo el viernes 17 de julio, de 13 a 15 horas, en el Galpón de Moreno, ubicado en Joly 2840.

Durante la jornada, las y los asistentes podrán conocer la oferta de cursos gratuitos, realizar la preinscripción para las próximas capacitaciones, recorrer una exposición de trabajos realizados por estudiantes y participar de talleres de Armado de CV y Entrevista Laboral.

La propuesta incluirá cursos de barbería, pastelería, sublimación, programación, diseño gráfico, electricidad, carpintería y plomería, entre otras especialidades.

La preinscripción reservará un lugar para la charla informativa obligatoria, requisito para continuar con el proceso de inscripción a los cursos.

Para más información pueden visitar las redes oficiales de @juventudesmoreno

A través de estas iniciativas, el Gobierno local fortalece el acceso gratuito a la formación profesional y amplía las oportunidades de capacitación e inserción laboral para la comunidad.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno