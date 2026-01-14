Arrancó la temporada alta en el Polideportivo Diego Armando Maradona

_Se podrá disfrutar de las actividades en la pileta y la pileta con olas, juegos infantiles, amplios espacios verdes, parrillas y estacionamiento.

El Municipio de Moreno dio inicio a la temporada alta de verano en el Polideportivo Diego Armando Maradona (DAM), ubicado sobre la Ruta Provincial N°24, kilómetro 56,5, en la localidad de Cuartel V.

El espacio abre sus puertas los sábados y domingos, de 9 a 19 horas, con una amplia propuesta recreativa y deportiva para toda la comunidad.La inscripción se realiza de manera presencial en el polideportivo, de lunes a viernes de 9 a 18 horas, presentando fotocopia del DNI.

El ingreso es libre y gratuito para las vecinas y vecinos de Moreno, quienes deberán presentar DNI al momento de acceder. Para personas que no residan en el distrito, se aplica una tarifa diferenciada.

Durante la temporada, las y los visitantes pueden disfrutar de la pileta con olas y la pileta de natación —ambas con cupos limitados—, además de juegos infantiles, amplias áreas verdes, uso de parrillas y estacionamiento. También se desarrollan actividades acuáticas como Aquagym para mayores de 14 años, los miércoles y viernes de 9 a 10 y de 10 a 11 horas, y Prácticas Acuáticas para niñas y niños de 6 a 13 años, los martes y jueves, en nivel inicial de 10 a 11 horas e intermedio de 11 a 12 horas.Para personas no residentes, la tarifa diaria es de $4.800 para mayores de 13 años y de $2.400 para menores de 13 años y jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados. Las personas con discapacidad ingresan sin costo.

El acceso diario a la pileta con olas o a la pileta de natación tiene un valor de $4.800, al igual que el uso de parrillas y el estacionamiento para autos y camionetas.

De esta manera, el Gobierno local continúa impulsando propuestas recreativas y deportivas accesibles, promoviendo el derecho al esparcimiento, el uso del espacio público y una vida saludable durante la temporada de verano.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno