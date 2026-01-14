Motochorros detenidos: Aprovechan congestionamientos de tránsito para robar a los conductores

Dos detenidos por una modalidad de robo que crece: Sorprender a las víctimas en un atasco de tránsito, ya sea por embotellamiento o alguna interrupción, como lo puede generar un semáforo. Las aprehensiones se dieron en el barrio Santa Elena de Moreno Norte y estuvieron a cargo de personal de la comisaría 1ª.

El pasado viernes 9 de enero, en horas de la tarde, una mujer detuvo su auto, detrás de otros vehículos. Circulaba por avenida Victorica (en rigor, pasaje Sandra y Rubén) a metros del paso a nivel ferroviario. Las barreras estaban bajas a la espera del paso del tren diésel de la línea Sarmiento.

En esos momentos aparecieron los motochorros. Quien conducía estacionó sobre la vereda, donde funcionaba el Consejo Escolar, mientras que su cómplice saltó a la calle. Con un rápido golpe de vista ubicó a la víctima y sorprendió a la mujer. Le sacó el teléfono celular y a la carrera montó la moto. Escaparon en contramano y tomaron por Bartolomé Mitre en sentido oeste.

Toda la secuencia del robo quedó registrada en una cámara de vigilancia de la municipalidad de Moreno. El servicio de calle (en rigor Grupo Táctico Operativo) de la comisaría 1ª de Moreno, reconstruyó el recorrido de los delincuentes. La causa recayó en la UFI Nº 3 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez.

Esta modalidad de asaltos es usual en ciertos puntos neurálgicos del distrito. En horarios picos, con mucha afluencia de vehículos, se sufre sobre las colectoras sur y norte de la Autopista del Oeste, a la altura del cruce con avenida Victorica y Ruta 25; en la Ruta 23 frente al complejo habitacional Las Catonas (también se producen a pie) y en la Autopista propiamente dicha, durante los fines de semana. A veces rompen ventanillas, en otras ocasiones aprovechan descuidos.

Los detectives lograron identificar a los malvivientes. Sus fisonomías quedaron claramente plasmadas en las imágenes. La fiscalía solicitó las órdenes de captura y allanamientos al Juzgado de Garantías Nº 3 de la Dra. Celina Ardohain. Y el sábado en la mañana se ejecutaron.

La fuerza de seguridad apresó a dos sujetos. Matías Barboza de 18 años y Gonzalo Pereyra de 21. Las redadas se llevaron adelante en viviendas del barrio Santa Elena, en la zona norte de Moreno, lindantes al arroyo Las Catonas. Los agentes secuestraron una moto Honda GLH 150 (que sería la que se visualiza en los videos) y vestimenta similar a la usada en el atraco. No trascendió si encontraron el teléfono robado. Ambos sujetos quedaron a disposición de la justicia.