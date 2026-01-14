Comienza una nueva edición de los talleres culturales de Verano

*Se desarrollarán del 19 de enero al 20 de febrero en espacios culturales de todo el distrito, con más de 15 disciplinas libres y gratuitas para todas las edades_

El Municipio de Moreno pone en marcha una nueva edición de Semilleros Culturales Verano 2026, una propuesta de talleres culturales libres y gratuitos que se desarrollará del 19 de enero al 20 de febrero en distintos espacios del distrito. La iniciativa está destinada a vecinas y vecinos de todas las edades y tiene como objetivo promover el acceso a la cultura, la expresión artística y la participación comunitaria.La inscripción, con cupos limitados, estará abierta hasta el sábado 17 de enero y se realizará a través de WhatsApp al 1135773929. Las personas interesadas podrán anotarse para participar en talleres de enero, febrero o ambos meses, según la propuesta elegida

.El programa suma más de 15 disciplinas, entre las que se destacan música, danza, artes visuales, literatura, cerámica, percusión, yoga y otras expresiones artísticas, con una propuesta territorial, inclusiva y diversa que alcanza distintos barrios del distrito.

Además, se suma el Taller Literario “Sonajero de Semillas”, que se dictará los miércoles de 18 a 20 horas en la Casa de las Culturas – Casona Las Catonas (Chuquisaca 381), con inicio el 14 de enero e inscripción presencial de lunes a viernes de 10 a 15 horas.Asimismo, se podrá participar de la propuesta Tardecitas de Peñas Norteñas, todos los jueves de enero y febrero desde las 18 horas en la Casa de las Culturas, ubicada en Dr. Vera 247, Moreno Centro; con bailes tradicionales, actividades culturales y espacios de encuentro para la comunidad.

A continuación, se detallan las sedes, actividades y horarios de los talleres culturales:

*Propuestas de enero*

*Casa de las Culturas (Dr. Vera 247, Moreno Centro)*

* Bombo legüero: martes, 18 horas

*Casona Trujui (Boulogne Sur Mer y Albatros)** Cerámica: miércoles, 8 a 10 horas* Cerámica: miércoles, 10 a 12 horas

* Cerámica: viernes, 9 a 11 horas

* Macramé: miércoles y viernes, 8 a 10 horas

* Mosaiquismo: viernes, 11 a 13 horas

*Propuestas de febrero*

*Casa de las Culturas (Dr. Vera 247)** Taller de la voz: lunes, 9 a 13 horas* Yoga: viernes, 9 a 13 horas* Dibujo y pintura (realismo): jueves, 18:30 horas

* Guitarra: martes, 18 horas* Pintura decorativa: martes, 9 a 12 horas* Pátinas: jueves, 9 a 12 horas* Xilografía y escultura: viernes, 18 horas* Fileteado: miércoles, 18 horas* Folklore: miércoles, 17 horas*Casona Las Catonas (Chuquisaca 381)** Dibujo y pintura (realismo): viernes, 10:30 horas* Tango: martes, 16 horas*Casona Trujui (Boulogne Sur Mer y Albatros)** Guitarra: lunes, 10 horas* Tango (Elizabeth Fagundez): martes, 18 horas*Casona Villanueva (Pasaje Cristina y Jerusalén)** Macramé: lunes, 9 a 11 horas*Casa Evita (Tucumán 357)** Folklore: jueves, 17 horas*MTE – Cuartel V (Calixto Oyuela 3101)** Percusión: viernes, 9 a 10:30 horas*CCM – Cuartel V (Discépolo y El Teatro)** Percusión: viernes, 11 a 12:30 horas*Haras Trujui (Moctezuma y Benjamín Matienzo)** Percusión: lunes, 18 horas*UNA (Alcorta 2854, 1° piso)** Poesía: lunes, 10:30 horasDe esta manera, el Gobierno local consolida esta propuesta como una oportunidad para que la comunidad disfrute del verano a través del arte y la creatividad, fortaleciendo el uso de los espacios culturales del distrito y promoviendo el encuentro en los distintos barrios de Moreno.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno