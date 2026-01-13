La banda de Gastón Oliva, ex cuñado de Maradona: Un nuevo detenido por una violenta “entradera” en Paso del Rey

Detuvieron al cuarto integrante de la violenta banda que perpetraba “entraderas” en la zona. En este caso por el asalto a un jubilado en pleno centro de Paso del Rey. Estos delincuentes estaban liderados por Gastón Oliva, hermano de Rocío Oliva, ex pareja de Diego Maradona. Tanto Gastón Oliva como sus cómplices están tras las rejas.

La investigación se inició tras un asalto ocurrido al mediodía del 24 de febrero del año pasado en una vivienda de Paso del Rey, donde tres individuos ingresaron armados y agredieron brutalmente a un jubilado para sustraer sus pertenencias. Entre los objetos robados se encontraban un vehículo Volkswagen Polo, un televisor LED, dinero en efectivo, un instrumento musical y un teléfono celular. La virulencia y la magnitud del hecho motivaron una rápida respuesta de las fuerzas policiales, que analizaron cámaras de seguridad (tanto públicas como privadas) y recopilaron pruebas que permitieron identificar a los responsables.

Las imágenes de los videos revelaron la participación de al menos dos vehículos en el ilícito: un Renault Clio gris y un Chevrolet Onix blanco. En esta etapa fue clave el aporte de las cámaras de seguridad de la municipalidad de Moreno y particulares. En esta primera etapa el trabajo de campo lo realizó personal de la Comisaría 5º de Moreno (Paso del Rey).

Con el avance de la pesquisa, se incorporaron efectivos de la Dirección de Investigaciones de Crimen Organizado de la policía bonaerense. Tuvieron a su cargo el entrecruzamiento de llamadas. Ubicaron a cuatro personas con vínculos entre ellos y que habían participado del brutal asalto.

Con estos datos, la UFI Nº 7 a cargo de la Dras. Érica Chiessi y Solange Castelli y con la asistencia del secretario Dr. Maximiliano Gómez, emitió cinco órdenes de allanamiento y cuatro de detención. Fueron ejecutadas a finales del mes de abril. Como resultado, se lograron apresar a dos sospechosos, identificados como Sebastián Daniel Chejolan y Julio Hernán Laprida.

Justamente para el Chevrolet Onix, Chejolan tenía una cédula azul, autorizando su manejo. El Renault Clio había sido comprado legalmente (pero sin hacer la transferencia de dominio) por Gastón Oliva. Este mismo auto fue visto en la zona de Cascallares, barrio donde apareció abandonado el VW Polo robado. En esa zona vivía Laprida. Ningunos genios criminales.

El tercer sospechoso, Gastón Sebastián Oliva, no fue localizado en su domicilio en ese momento. Sin embargo, las investigaciones revelaron que residía en una finca en Del Viso y que había sido detenido previamente en la comisaría 5ª de Beccar, donde había proporcionado datos falsos para ocultar su verdadera identidad. En realidad, Oliva estaba aprehendido bajo el alias de Braian Mansilla en otra causa judicial, relacionada con encubrimiento agravado y falsificación de documentación.

Tras una entrevista personal, Oliva admitió su identidad y reconoció ser hermano de Rocío Oliva. Rocío Oliva fue pareja del astro del fútbol mundial Diego Armando Maradona. Paralelamente, las fuerzas policiales localizaron su vehículo, un Renault Clio, estacionado en el frente de su finca, y procedieron a su incautación. Confirmada su identidad, las autoridades le notificaron su detención en relación al violento robo en Paso del Rey, sumándose así a los cargos por ambos ilícitos. Había quedado un prófugo, que era intensamente buscado.

Este martes 13 de enero, la diosa fortuna le jugó una carta marcada a Luciano Gabriel Barrionuevo. En su caso, el dicho “no te cases ni te embarques” debería incorporar “no te quedés en tu casa”. Personal de la Superintendencia de Crimen Organizado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires realizó una redada en una vivienda de la localidad merlense de Mariano Acosta. Sorprendieron a Barrionuevo durmiendo. El allanamiento fue autorizado por la Dra. Adriana Julián, a cargo del Juzgado de Garantías Nº 1.

El desesperante ruido del ventilador tapó el ruido atronador producido por la rotura de la puerta principal de acceso a la finca. Los rulemanes chinos no son eternos. Entreabriendo los ojos, Barrionuevo se pasó la mano por el mentón para limpiarse un hilo de baba que caía desde la comisura de los labios. Fue esposado, mientras parpadeaba para deshacerse de las lagañas. Debajo de la almohada, las fuerzas del orden hallaron una pistola 9 mm. En el ropero, vestimenta simil a la policía de la provincia. Raudamente fue subido a un móvil no identificado y siguió el descanso en los calabozos de la mencionada repartición policial.

Con la aprehensión de este sujeto, la causa por “robo agravado en poblado y en banda” tiene cuatro acusados. Barrionuevo será indagado este miércoles en la sede de la UFI Nº 7. Aún no hay fecha de juicio asignada.

En el parte de prensa emanado desde el Ministerio Público Fiscal hicieron énfasis en que el expediente, que como ya se mencionó es tramitado por la Fiscalía N° 7 (creada por orden de la Fiscalía General), a través de su unidad especializada en robos agravados y delitos complejos, “evidencia una vez más la eficacia del uso de herramientas investigativas modernas, tales como el análisis de comunicaciones, el examen de evidencia digital y otras técnicas avanzadas que resultaron claves para desarticular esta estructura delictiva”.