Importante operativo por incendio en un depósito de la Colectora Norte

El miércoles 7 de enero de 2026, alrededor de las 12:45 horas, los servicios de emergencia intervinieron ante un incendio declarado en un depósito ubicado en la Colectora Norte, a la altura del kilómetro 46, en la intersección con la calle Amberes.

Al arribar al lugar, la dotación constató que el fuego se encontraba generalizado dentro del depósito, el cual almacenaba maderas y diversos materiales altamente inflamables. La magnitud del siniestro representaba un riesgo concreto de propagación hacia un depósito lindero, por lo que se activó de inmediato un operativo de control y contención.

Para el abordaje de la emergencia, el personal fue equipado con equipos de respiración autónoma y se desplegaron líneas de ataque de 38 mm. Las tareas se centraron en frenar la propagación del fuego y asegurar las condiciones necesarias para el ingreso al interior del lugar. Debido a la complejidad de la situación, se solicitó refuerzo de personal y se trabajó con motodisco para generar un segundo acceso al depósito afectado.

Durante el operativo también se instaló un parque de materiales de equipos de respiración autónoma y, una vez controlado el incendio, se realizaron tareas de enfriamiento de la estructura y una revisión exhaustiva para detectar posibles focos de reignición.El trabajo demandó un total de cinco horas de labor continua y contó con la participación de 45 componentes.

Unidades intervinientes:

Bomberos Voluntarios: móviles 3, 5, 12, 13, 16, 17, 18 y 19.

Bomberos de Moreno: móvil 19.

Defensa Civil.

Policía.

Bomberos Voluntarios de General Rodríguez