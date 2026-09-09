Asesinaron a un joven de 22 años durante el robo de su moto en José C. Paz

La víctima fue interceptada por dos delincuentes que se movilizaban en otra motocicleta. Uno de ellos le disparó por la espalda y escaparon con el vehículo.

La Policía busca intensamente a los responsables.Un joven de 22 años fue asesinado este martes en la localidad de José C. Paz, luego de ser atacado durante un robo de motocicleta.

El hecho ocurrió sobre la calle Polonia, entre Piñero y Matheu, en el barrio Frino.

Según las primeras actuaciones, la víctima, identificada como D. O. V., circulaba en su moto cuando fue interceptada por dos delincuentes que se desplazaban en otro vehículo similar.

Durante el asalto, uno de los agresores le efectuó un disparo por la espalda y ambos escaparon del lugar con la motocicleta del joven.Tras el ataque, vecinos que presenciaron la situación dieron aviso al 911.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Mercante, donde murió poco después como consecuencia de las heridas sufridas.

Los sospechosos lograron escapar y permanecen prófugos. De acuerdo con la información incorporada a la investigación, uno de ellos llevaba una mochila de la empresa Pedidos Ya al momento del hecho.

La Policía inició las tareas para identificar y localizar a los dos responsables, mientras continúa la investigación judicial para esclarecer el homicidio ocurrido durante el robo.