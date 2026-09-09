Abrió la convocatoria para el Calendario Malvinas 2027

Está destinada a estudiantes de nivel inicial, primario, secundario y educación de adultos.

Se pueden presentar trabajos hasta el 25 de septiembre

El Municipio de Moreno mantiene abierta la convocatoria a instituciones educativas del distrito para participar del concurso de ilustración y textos destinado a la confección del “Calendario Malvinas 2027”.

La propuesta está dirigida a estudiantes de los niveles inicial, primario, secundario y educación de adultos.

Los trabajos pueden entregarse en el Museo Municipal “Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur Moreno”, ubicado en Justo Daract y Facundo Quiroga, de martes a viernes de 9 a 15 horas, o en la Coordinación General de Educación, que funciona en Dr. Vera 235, de lunes a viernes de 8 a 16 horas, en Moreno Centro.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el viernes 25 de septiembre inclusive.

En la sección de pintura y/o dibujo, no se otorgará preferencia a ninguna técnica o estilo, sino que se evaluará exclusivamente la creación de la obra.

Cada pintura o dibujo deberá presentarse en un único tamaño de 21 cm. de alto por 29,7 cm. de ancho, en formato A4 apaisado.

Las obras que no cumplan con esta característica serán automáticamente descalificadas.

Cada autor o autora podrá presentar una única obra, que deberá incluir un título y una breve descripción de hasta 100 caracteres.

Las creaciones deberán entregarse en sobre cerrado con el nombre completo del autor o autora, la institución educativa y un número de contacto telefónico.

En la sección de textos, podrán participar estudiantes de escuelas primarias, secundarias y de educación de adultos.

Las obras deberán basarse en la temática de Malvinas y podrán presentarse en los géneros lírico, en formato de poesía, o narrativo, en formato de microrrelato. Cada participante podrá presentar una única obra.

Las producciones deberán enviarse en tamaño A4, con fuente Arial 12 y doble espacio, sin superar los 500 caracteres con espacios incluidos. Las poesías podrán tener una extensión máxima de veinte versos o líneas.

Los trabajos deberán presentarse en un sobre de papel con el nombre y apellido del autor o autora, la escuela, el título de la obra y el seudónimo.

Con esta iniciativa, el Gobierno local reafirma su compromiso con la memoria histórica y la educación cívica, al promover en las nuevas generaciones la reflexión sobre las Islas Malvinas, la creatividad y el sentido de pertenencia.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno