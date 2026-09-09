Rescataron una comadreja overa de un jardín y la liberaron en la Reserva Los Robles

El animal había quedado atrapado en el tanque de agua del Jardín N° 932. Guardaparques municipales intervinieron y, tras comprobar que se encontraba en buen estado, lo trasladaron a un entorno natural.

El Cuerpo Municipal de Guardaparques de Moreno intervino para rescatar una comadreja overa que había quedado atrapada en el tanque de agua del Jardín N° 932.

El operativo se inició a partir del aviso realizado por trabajadoras de la institución, quienes se comunicaron con el equipo municipal al detectar la presencia del animal.

Los guardaparques lograron retirarlo y comprobaron que se encontraba en buen estado de salud, por lo que no fue necesario realizar otro tipo de intervención.

Luego, la comadreja fue trasladada y liberada en el bosque de la Reserva Municipal Los Robles, donde cuenta con un entorno adecuado para continuar su desarrollo de manera natural.

Desde el área destacaron la actitud de las docentes y autoridades del jardín, que actuaron rápidamente y con cuidado ante la presencia de fauna silvestre.

Ante la aparición de animales silvestres en situación de riesgo, se recomienda dar aviso a los equipos especializados para evitar intervenir directamente y facilitar su rescate.

Info Secretaría de Ambiente Moreno