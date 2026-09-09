Femicidio en Ituzaingó: mató a su novia de 18 años en medio de una discusión

El hecho ocurrió durante una discusión en una vivienda de la localidad bonaerense.

La víctima murió en el hospital y su padre sufrió heridas de bala en ambas piernas. El novio de la joven quedó señalado en la investigación.

Una joven de 18 años fue asesinada este martes por la noche durante una discusión ocurrida en una vivienda de Ituzaingó, en el oeste del conurbano bonaerense. Por el hecho, su novio quedó bajo investigación como principal acusado.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, durante la discusión el joven habría efectuado disparos y uno de ellos impactó en el cuello de la víctima.

La joven fue trasladada al Hospital de Ituzaingó, donde los profesionales constataron su fallecimiento.

Durante el mismo episodio también resultó herido el padre de la víctima, quien recibió impactos de bala en ambas piernas.

Fue trasladado al mismo centro de salud y se encuentra fuera de peligro.

Los investigadores buscan determinar qué ocurrió durante la discusión y reconstruir la secuencia en la que se produjeron los disparos.

La causa fue caratulada como presunto femicidio y ataque contra el padre de la víctima, mientras continúan las actuaciones para establecer las responsabilidades correspondientes.