Mercedes se prepara para la 51° Fiesta Nacional del Salame Quintero

La celebración se realizará del 11 al 13 de septiembre en el Parque Municipal Independencia, con propuestas gastronómicas, productores y espectáculos.

Antonio Ríos se presentará el viernes con entrada gratuita, mientras que el sábado y domingo habrá que abonar ingreso y adquirir las entradas a través del sitio oficial.

Mercedes se prepara para una nueva edición de la Fiesta Nacional del Salame Quintero, uno de los eventos tradicionales de la ciudad, que se desarrollará durante tres jornadas en el Parque Municipal Independencia.

La celebración tendrá como protagonista a la producción local de salame quintero, acompañada por propuestas gastronómicas, picadas criollas, quesos artesanales y actividades para disfrutar durante el fin de semana.

La programación musical comenzará el viernes 11 de septiembre, con la presentación de Antonio Ríos. La jornada tendrá entrada gratuita.

El sábado 12, la fiesta continuará con distintos espectáculos y tendrá como uno de sus principales artistas a Los Palmeras.

En este caso, el ingreso será arancelado y quienes quieran asistir deberán adquirir previamente su entrada a través del sitio oficial del evento.

El cierre será el domingo 13 de septiembre, con la presentación de Los Fronterizos.

La jornada también tendrá entrada paga, que deberá comprarse mediante el sitio oficial.Además, la Fiesta Nacional del Salame Quintero será pet friendly, por lo que se podrá concurrir con mascotas.

Quienes lo hagan deberán llevarlas con correa y contar con bolsitas para recoger sus necesidades, con el objetivo de mantener limpio y cuidado el predio.

La fiesta, que nació en 1975 para homenajear el legado de los inmigrantes italianos que llevaron sus recetas de chacinados a las quintas mercedinas, se consolidó con el paso de los años como una de las celebraciones más importantes de Mercedes.

Información y entradas

https://fiestadelsalame.mercedes.gob.ar/

Info Municipio de Mercedes