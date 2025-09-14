Así fue el accidente de Thiago Medina: el joven sigue en estado gravísimo en el hospital

Thiago Medina, ex Gran Hermano edición 2022, sufrió un accidente cuando circulaba en moto a las 19.50 horas de este viernes 12 de septiembre sobre Ruta 7 en el cruce con la calle La Providencia de Francisco Álvarez. Viajaba en sentido a General Rodríguez. Embistió un automóvil conducido por una mujer. Llevaba casco. Fue trasladado al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Allí fue intervenido quirúrgicamente y le extrajeron el bazo. Además tiene costillas fracturadas y afectados pulmones, riñones e hígado. Sigue en Terapia Intensiva, con respiración asistida.

Trascendió un video de una cámara de seguridad donde se visualiza parte de la secuencia que terminó con el gravísimo siniestro vial.