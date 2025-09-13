Sigue grave Thiago Medina, ex Gran Hermano: Está con respiración asistida

Thiago Medina, ex Gran Hermano edición 2022, sufrió un accidente cuando circulaba en moto pasadas las 20.30 horas de este viernes 12 de septiembre sobre Ruta 7 en el cruce con la calle La Providencia de Francisco Álvarez.

Los datos preliminares indican que embistió un automóvil conducido por una mujer. Llevaba casco. Fue trasladado al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

En la noche del viernes fue intervenido quirúrgicamente y los datos con los que contamos indican que le fue extirpado el bazo. También tendría lesiones en el hígado y riñones. El impacto lo habría recibido en la caja toráxica ya que habría sido despedido del rodado. Fuentes del centro sanitario aportaron información en la mañana de este sábado.

Su cuadro de salud sigue siendo gravísimo. Está en la cama número ocho de la UTI. Está con respiración mecánica asistida. Su pronóstico es reservado. Ampliaremos