Así fue el incidente frente al complejo Las Catonas con un patrullero de la Guardia Urbana

Ocurrió a las 20:13 de este miércoles 15 de julio sobre Ruta 23, mano a Moreno, frente al complejo habitacional Las Catonas. En medio de los festejos por el pase a la final de la selección nacional de fútbol, un grupo de personas (la mayoría adolescentes) comenzaron a agredir un móvil de la Guardia Urbana de la municipalidad de Moreno. Además de zarandearlo, le arrojaron botellas, se pararon en el techo y lo patearon. Finalmente, los uniformados que estaban en el interior, lograron salir del lugar.