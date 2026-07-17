Rescataron a 5 personas víctimas de explotación sexual y desarticularon una red de trata en Moreno

Bajo las directivas emanadas desde el Ministerio de Seguridad Nacional y en el marco de la lucha contra la explotación de personas en todas sus formas, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) rescataron a cinco víctimas de explotación sexual y desarticularon una organización dedicada a ese delito que operaba en distintos puntos de la localidad de Trujui, partido de Moreno, provincia de Buenos Aires.

La investigación fue iniciada a principios de julio del corriente año por personal del Departamento Trata de Personas de la PFA, por disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 3 de Morón, a cargo del Dr. Juan Manuel Culotta, Secretaría Nº 9 de la Dra. Mariana Sioli, luego de que una damnificada ingresara al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, denunciando haber sido víctima de un abuso sexual perpetrado por varios hombres presuntamente vinculados con una red de trata de personas.

La denunciante, una mujer transgénero paraguaya de 38 años, fue entrevistada y examinada por el médico legista de la Policía Federal Argentina y por profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia.

Las actuaciones permitieron confirmar la existencia del delito denunciado y establecer indicios de una posible captación con fines de explotación sexual.A partir de esos elementos, el magistrado interventor ordenó profundizar las averiguaciones sobre un inmueble ubicado en la localidad de Trujui, señalado por la víctima como el lugar donde habría permanecido cautiva y en el que funcionaría un prostíbulo.

De acuerdo con las tareas investigativas, el sitio era administrado por dos personas transgénero, quienes, junto con tres hombres, conformaban una organización dedicada a captar y explotar sexualmente a otras víctimas.

Luego de varios días de discretas tareas de vigilancia, los federales corroboraron la actividad ilícita denunciada e identificaron a los cinco integrantes de la organización criminal. Con el total de las pruebas reunidas, el Dr. Juan Manuel Culotta ordenó el allanamiento de un inmueble ubicado sobre la calle Manuel Maza en la localidad de Trujui.

Como resultado del procedimiento fueron rescatadas cuatro víctimas transgénero que permanecían en el lugar, las cuales quedaron inmediatamente bajo la asistencia y contención del Programa Nacional de Rescate.

Sumadas a la denunciante, fueron rescatadas un total de cinco personas víctimas de explotación sexual.

Asimismo, fueron detenidas las cinco personas investigadas, todas argentinas y mayores de edad. Durante el operativo también se secuestraron cuatro teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

Los aprehendidos junto a los elementos incautados, quedaron a disposición del magistrado interviniente, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nº 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.

Con info PFA