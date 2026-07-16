En Catonas, el festejo por el pase a la final de la selección, incluyó una moto incendiada

Sobre la Ruta 23, en medio de los festejos por el pase de la selección argentina a la final del Mundial de Fútbol 2026, se incendió una moto. Las fuentes consultadas indicaron que un grupo de jóvenes se encontraban haciendo “cortes” (explosiones con el caño de escape) de un motovehículo, cuando las llamas comenzaron a consumirlo. Nada pudieron hacer, ante el asombro de los concurrentes. También apedrearon y patearon un móvil de la Guardia Urbana, e incluso le rompieron la baliza. Los policías evitaron que pasara a mayores. Fueron algunos de los incidentes aislados que se registraron este miércoles por la noche.