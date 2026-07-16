El teatro “Marechal” cumplió 40 años: Se presentó una obra con la participación de espectadores

El 9 de julio de 1986 se inauguró el teatro municipal “Leopoldo Marechal” de Moreno. En los albores de la democracia que supimos conseguir, la cultura en el distrito vivía un momento clave. Este martes 8 de julio hubo festejo al cumplirse los 40 años de aquel momento. Se proyectó un video conmemorativo, se escucharon discursos y se presentó la obra de teatro “Otra de tiros” con la participación de espectadores habituales de la sala, esta vez como protagonistas. Entrevista con Cintia Donghi, directora del teatro.