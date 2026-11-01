Asumieron las autoridades de los institutos del Colegio de la Abogacía de Moreno y General Rodríguez

Luego de arduas negociaciones, producto de diferencias internas, se acordaron las nuevas autoridades de los distintos institutos que integran la estructura del Colegio de la Abogacía del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. Además se oficializó el nuevo nombre de la entidad, que dejó la denominación de Colegio de Abogados. Además, en esta entrevista realizada al Dr. Eduardo Sreider, presidente de la institución, se abordó sobre la constitución del Departamento Judicial y los organismos necesarios para acercar la justicia a los habitantes de ambos distritos.