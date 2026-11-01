El papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos durante su gira por América Latina

La próxima visita del papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú también tendrá un espacio dedicado a escuchar a personas que sufrieron abusos sexuales dentro de la Iglesia.

La Santa Sede confirmó que el Pontífice mantendrá reuniones con sobrevivientes durante el viaje apostólico, previsto del 6 al 17 de noviembre.

La decisión fue comunicada por la Oficina de Prensa del Vaticano, que explicó que estos encuentros buscan expresar la cercanía del Papa a quienes atravesaron situaciones de violencia y avanzar en caminos de acompañamiento y reparación.

Desde la Santa Sede señalaron que la intención es escuchar a las víctimas y trabajar para que la Iglesia sea un espacio seguro, con medidas de prevención y protección frente a este tipo de delitos.

La inclusión de estas reuniones en la agenda latinoamericana continúa una línea de trabajo que León XIV ya desarrolló en otros países.

En junio, durante su paso por Madrid, recibió a integrantes del Proyecto Repara, una iniciativa de la arquidiócesis local. Luego, el 27 de septiembre, mantuvo otro encuentro con sobrevivientes en Lourdes, Francia.

En ambos casos, las reuniones fueron privadas y estuvieron centradas en los testimonios de las personas afectadas.

Tras el encuentro en Lourdes, el Pontífice insistió en la necesidad de actuar con vigilancia y determinación para avanzar en la verdad, la justicia y la reparación, además de fortalecer una cultura de prevención.

En declaraciones realizadas durante el vuelo de regreso a Roma, León XIV sostuvo que los abusos sexuales son un problema humano que, cuando ocurren dentro de la Iglesia, también provocan profundas heridas en la vida de fe de las personas. Por ese motivo, afirmó que la institución tiene una responsabilidad especial en acompañar a quienes los sufrieron.

Desde el inicio de su pontificado, el Papa también recibió en el Vaticano a representantes de Ending Clergy Abuse, a sobrevivientes de Bélgica y a David Ryan, quien denunció haber sufrido abusos durante su infancia en un colegio de Dublín.

La agenda prevista para Uruguay, Argentina y Perú sumará así nuevas instancias de escucha a víctimas, en el marco de un compromiso que el propio León XIV vinculó con la protección, la reparación y la construcción de ámbitos seguros dentro de la Iglesia.