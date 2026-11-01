Detuvieron a un sospechoso por un robo en General Rodríguez tras el seguimiento de las cámaras municipales

Un hombre de 45 años fue detenido acusado de participar en el robo a la sede de la Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de General Rodríguez.

La investigación permitió identificar el vehículo utilizado durante el hecho mediante el análisis de las cámaras del Centro de Monitoreo municipal y culminó con un operativo policial en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora.

El robo ocurrió el pasado 26 de octubre en el edificio ubicado sobre la calle Pasaje Colombo.

Según la investigación, los delincuentes ingresaron luego de cortar el suministro eléctrico y se llevaron dos monitores y una suma de dinero en efectivo.

A partir de la denuncia, el Gabinete Táctico Operativo de la Comisaría General Rodríguez Primera realizó distintas tareas investigativas y entrevistas a vecinos de la zona.

Así lograron establecer que los autores se habían movilizado en un Fiat Siena blanco.Uno de los avances centrales se produjo a partir del relevamiento de las cámaras municipales y del sistema de lectores de patentes.

Los registros permitieron reconstruir el recorrido del automóvil y obtener su dominio cuando circulaba por la intersección de Demaestri y la Ruta Provincial 7.Con los datos del vehículo, los investigadores identificaron a su titular y establecieron que residía en Ingeniero Budge. Una comisión policial se trasladó hasta un domicilio de la calle Ricardo Palma al 2600, donde realizó tareas de vigilancia.

Durante el operativo, los efectivos observaron al sospechoso salir de la vivienda a bordo del Fiat Siena investigado.

Luego de seguirlo a distancia, lo interceptaron en la vía pública y concretaron su aprehensión.Por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 10 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, se realizó un allanamiento de urgencia en el domicilio, donde secuestraron elementos considerados de interés para la investigación.

La causa fue caratulada como robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, y continúa bajo la intervención de la fiscalía.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez