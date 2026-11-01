Colegios privados bonaerenses: autorizan aumentos de hasta un 3% y advierten por el desfasaje con los costos

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó una nueva actualización de los aranceles para los establecimientos educativos de gestión privada que reciben aporte estatal.

Desde AIEPA señalaron que los incrementos no alcanzan a compensar los mayores costos salariales y manifestaron su preocupación por la situación financiera de las instituciones durante el verano.

La autorización establece que los colegios podrán aplicar aumentos de hasta un 3% en noviembre y otro 3% en diciembre, de acuerdo con la categoría de cada establecimiento.

Los nuevos valores comenzarán a reflejarse en las cuotas que las familias recibirán a principios de noviembre.

La actualización fue solicitada por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) ante la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, luego de los acuerdos salariales alcanzados entre la Provincia y los gremios docentes.

Sin embargo, desde la entidad advirtieron que el sistema de actualización de aranceles no permite trasladar a tiempo todos los incrementos de costos que deben afrontar las instituciones, especialmente los vinculados con los salarios.

La diferencia entre los aumentos salariales y las cuotas

Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA, explicó que las demoras en la aprobación de los nuevos aranceles generan diferencias que los establecimientos deben cubrir con recursos propios.Según detalló, los aumentos salariales acordados en paritarias se aplican antes de que las instituciones puedan trasladarlos a las cuotas, ya que las autorizaciones llegan con posterioridad. Además, no está permitido realizar cobros retroactivos para recuperar esos importes.

De acuerdo con estimaciones de la Asociación, los montos que los colegios no logran recuperar equivalen aproximadamente al 25% de los ingresos de una cuota mensual.

Como ejemplo, Zurita señaló que el incremento salarial correspondiente a octubre recién puede trasladarse a los aranceles de noviembre, lo que deja a las instituciones sin posibilidad de compensar la diferencia generada durante ese período.

Preocupación por el financiamiento durante el veranoOtro de los puntos planteados por AIEPA es la falta de previsibilidad para enero y febrero de 2027. Durante esos meses, los establecimientos deben afrontar sus obligaciones salariales, aunque no reciben los ingresos habituales por el cobro de cuotas.

La entidad advirtió que podrían definirse nuevos aumentos salariales durante el verano, pero que no se habilitan incrementos anticipados en el arancel de diciembre, que representa la última cuota del ciclo lectivo.

Como antecedente, recordó que durante el verano anterior se aplicaron subas salariales del 1% en diciembre, con incidencia en el sueldo anual complementario, del 2% en enero y del 1,5% en febrero.

Según indicó, esos incrementos tampoco pudieron trasladarse anticipadamente ni recuperarse después mediante los aranceles.“Se está desfinanciando a los centros de enseñanza privados con este sistema de actualización arancelaria”, sostuvo Zurita.

Desde AIEPA reclamaron revisar el mecanismo de autorización de cuotas para que los valores puedan acompañar de manera más oportuna los compromisos salariales y evitar que se acumulen costos que las instituciones no pueden recuperar.

Los nuevos aranceles para noviembre y diciembre

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires aprobó los cuadros de aranceles programáticos básicos para los establecimientos educativos de gestión privada con aporte estatal, correspondientes a noviembre y diciembre de 2026.

Los valores varían según el nivel educativo y el porcentaje de aporte estatal que recibe cada institución.

AIEPA