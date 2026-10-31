Más de 80 jóvenes del país se reunieron en La Reja para derribar “Mitos y Barreras” en discapacidad

Entre el 14 y el 16 de octubre, el predio del SAT de la localidad morenense de La Reja se transformó en el epicentro de la inclusión y el debate social. Organizado por la Federación Argentina para la Innovación en Discapacidad (FAIDis) y con la Asociación Civil Granja Andar como entidad anfitriona, se llevó a cabo con éxito la cuarta edición del Acampe Nacional de Jóvenes, un espacio federal que buscó consolidar la voz y el liderazgo de las juventudes argentinas.

El encuentro congregó a más de 80 jóvenes y adultos, con y sin discapacidad, provenientes de diversas provincias del país. Bajo el lema central de “Mitos y Barreras”, las tres jornadas estuvieron atravesadas por intensos debates colectivos, talleres de formación y actividades recreativas al aire libre. El objetivo principal de la convocatoria fue visibilizar y reflexionar de manera directa sobre los prejuicios sociales que restringen la autonomía de las personas con discapacidad, así como las trabas estructurales que dificultan el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos.

A lo largo del evento, los participantes trabajaron en la identificación de los obstáculos cotidianos en sus respectivas comunidades y co-crearon un manifiesto con propuestas concretas de accesibilidad y equidad. Desde la organización destacaron que el acampe no solo funcionó como un ámbito de esparcimiento, sino fundamentalmente como una plataforma política de empoderamiento juvenil y un semillero para la construcción de redes de acompañamiento federales que persistirán en el tiempo.