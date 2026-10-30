Detuvieron a una pareja que asaltaba a choferes de DiDi en el barrio Bicentenario

En un rápido y efectivo trabajo de las fuerzas de seguridad rodriguenses, se pudo detener a una pareja de jóvenes que venía asolando a personas que realizaban su trabajo a través de aplicaciones de viajes en el barrio Bicentenario, especialmente las que pertenecían a la empresa DiDi.

Fue el día 28 de octubre cuando un chofer fue asaltado por ambos delincuentes, en un violento episodio que terminó con un forcejeo, un disparo accidental y la posterior detención de los sospechosos, uno de los cuales resultó herido de bala.

El hecho comenzó cuando el conductor de un Renault Sandero rojo levantó a dos pasajeros —un hombre y una mujer— en la intersección de la calle Demaestri y la Ruta Provincial Nº 7. Al llegar al cruce de la Avenida Las Américas y Luis Agote (em cercanías del cementerio municipal), los sospechosos exigieron frenar la marcha.

En ese momento, la mujer extrajo un cuchillo y un arma de fuego para intimidar al trabajador.

Durante el asalto se produjo un violento forcejeo en el interior del habitáculo que provocó la detonación del arma.

Tras el disparo, ambos delincuentes abandonaron el vehículo de forma apresurada y escaparon a pie, dejando tirada dentro del auto una pistola Bersa Thunder 380.Alertados por la situación, efectivos de la Comisaría 1° y del Comando de Patrullas iniciaron un rastrillaje en la zona. Minutos más tarde, el personal policial localizó a la pareja en la calle 25 de Mayo, entre San Martín y Moreno (barrio San Martín).

La mujer presentaba una herida de bala con orificio de entrada y salida en el antebrazo, producto del disparo efectuado dentro del automóvil.

En el lugar de la captura, los uniformados incautaron además un armazón de cargador y una vaina servida de calibre 9mm.

Tras entrecruzar los datos de los elementos secuestrados, la policía constató que la pistola hallada en el auto del chofer tenía un pedido de secuestro activo desde enero de 2015 por una causa de hurto radicada en Zárate.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez dispuso la inmediata aprehensión de los involucrados.

El caso quedó caratulado como robo agravado por el uso de arma de fuego, agravado por la participación de un mayor y encubrimiento, mientras la Policía Científica trabaja en las pericias balísticas del vehículo y de la escena.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez