El Niño: la Provincia avanza con obras hidráulicas y medidas de prevención ante el riesgo de inundaciones

Ante un escenario de alerta por la acumulación de agua y la posibilidad de fenómenos climáticos extremos asociados a El Niño, el Gobierno bonaerense informó que lleva adelante un plan de obras y acciones preventivas para reducir el riesgo de inundaciones y mejorar la capacidad de respuesta en los municipios.

La estrategia está a cargo del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y comenzó a desarrollarse en 2025. Según los datos oficiales, el Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático reúne 139 obras y proyectos, además de siete estudios, con una inversión estimada de 1,7 billones de pesos.

Entre las intervenciones previstas se encuentran trabajos de limpieza y ampliación de cauces de ríos y arroyos, sistemas de desagües urbanos, drenajes y defensas costeras.

Algunas de las obras en ejecución corresponden al río Luján, el río Areco, el Canal Maldonado de Bahía Blanca y el Sistema Presa Roggero y sus compuertas sobre el Camino del Buen Ayre.

Obras y trabajos en Moreno y la región

En Moreno, la Provincia informó que ya finalizaron los desagües pluviales de la cuenca del Parque Industrial de Paso del Rey. También se encuentra entre las intervenciones contempladas la refuncionalización del Sistema Presa Roggero y las compuertas del Camino del Buen Ayre.

Además, durante 2026 se realizan tareas de limpieza, mantenimiento y adecuación de cursos de agua en distintos municipios bonaerenses, entre ellos Moreno, General San Martín, Ituzaingó, Presidente Perón, San Vicente y Almirante Brown.

Estas intervenciones incluyen la remoción de sedimentos, la limpieza de canales y arroyos, el perfilado de taludes y la recomposición de terraplenes, con el objetivo de favorecer el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos.

Como parte del equipamiento para atender emergencias, la Dirección Provincial de Hidráulica incorporó maquinaria pesada y mantiene convenios de prestación de equipos con municipios.

También opera 43 estaciones de bombeo de aguas pluviales. Por su parte, Vialidad bonaerense dispone de 169 unidades para asistir ante situaciones de emergencia.

Un sistema para monitorear lluvias y niveles de agua

Otra de las herramientas incorporadas es el nuevo Visor Hidrometeorológico, una plataforma pública que permite consultar información sobre precipitaciones, caudales y niveles de agua registrados en distintos puntos de la provincia.

El sistema reúne datos de estaciones de monitoreo automático y permite realizar búsquedas por cuenca o municipio, consultar registros, generar gráficos y descargar reportes.

El acceso es gratuito y se encuentra disponible desde computadoras, celulares y tablets en el sitio de la Autoridad del Agua: https://ada.gba.gov.ar/

Actualmente, la plataforma muestra 150 estaciones meteorológicas automáticas, de las cuales 42 forman parte de la red provincial. La Provincia prevé ampliar su propia red hasta alcanzar las 250 estaciones entre 2026 y 2030.

El financiamiento de obras estratégicas

El Ministerio también señaló que varios proyectos hidráulicos dependen de avales del Gobierno nacional para acceder a financiamiento internacional o extender los plazos de préstamos vigentes.

Entre las obras mencionadas se encuentran distintas etapas de los trabajos sobre los ríos Luján, Areco y Salado, además del saneamiento de la cuenca de los arroyos San Francisco y Las Piedras.

Según el informe provincial, también existen fondos nacionales destinados a infraestructura hídrica que no fueron ejecutados en su totalidad.

La cartera bonaerense sostiene que estas demoras condicionan el avance de proyectos considerados estratégicos para reducir los riesgos asociados a las inundaciones.

El plan combina así obras de infraestructura, mantenimiento de cursos de agua, equipamiento para emergencias y monitoreo permanente, en un contexto en el que la prevención resulta central para reducir el impacto de los fenómenos climáticos extremos.

Info gba.gob.ar