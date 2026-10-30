El ministro Katopodis y el intendente Mauro García supervisaron obras viales en General Rodríguez

El ministro recorrió los trabajos de pavimentación de la Avenida Teresa Mastellone, que beneficiarán a más de 100.000 habitantes.

Además, visitó la construcción de la nueva Casa de la Provincia.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis y el intendente de General Rodríguez, Mauro García, recorrieron los avances de las obras de pavimentación de la Av. Teresa Mastellone y la construcción de la nueva Casa de la Provincia.

En ese sentido, los funcionarios supervisaron los trabajos de pavimentación de la Avenida Teresa Mastellone, una obra que había sido paralizada por el Gobierno Nacional y que la Provincia continúa ejecutando.

Durante la recorrida, Katopodis señaló: “Mastellone es un corredor que vincula y genera un acceso estratégico para el desarrollo productivo de esta ciudad. Será una nueva circunvalación paralela a la Ruta 7 y la Ruta 6, y que conecta con la Av. Balbín hasta la Ruta 24”.

“Estamos terminando una obra que Milei frenó, cancelando la posibilidad de que toda esta región tenga inversiones y más fuentes de trabajo. Cuando hay buena calidad de vida es porque hay infraestructura y eso es lo que estamos demostrando en cada rincón de la provincia”, aseguró Katopodis.

La intervención comprende la ejecución de aproximadamente 12.986 m² de pavimento de hormigón, a lo largo de 1.200 metros lineales, desde la calle Concejal Hernández, en el acceso a la Autopista del Oeste, hasta Almirante Brown, en la zona de ingreso por Pedro Whelan (Ruta Provincial 28).

Los trabajos incluyen la pavimentación de una avenida de doble mano con bulevar central. Actualmente, se completó la ejecución de la base de hormigón en toda la zona intervenida y continúa la colocación del pavimento de hormigón H-30.

La obra beneficiará a más de 100.000 habitantes, mejorando la accesibilidad y la circulación en el distrito. Además, permitirá generar una conexión alternativa en el centro de la ciudad, paralela a la Ruta Nacional 7 y la Ruta Provincial 6, con vinculación a la Avenida Balbín y la Ruta Provincial 24.

Luego, Katopodis y García supervisaron la construcción de la nueva Casa de la Provincia, que beneficiará a más de 140.000 habitantes.

Los trabajos consisten en la construcción de un edificio de planta baja y un piso, diseñado bajo criterios de accesibilidad universal, eficiencia energética y funcionalidad.

La intervención contempla la ejecución de la estructura, cerramientos, cubiertas, aislaciones, terminaciones, carpinterías, solados y revestimientos, además de la instalación del equipamiento y mobiliario necesarios para su funcionamiento.

Asimismo, incluye instalaciones eléctricas, sanitarias, termomecánicas, de datos y telecomunicaciones, señalética institucional, sistemas de gestión de turnos y de detección y alarma de incendios.

También se instalará un ascensor hidráulico apto para personas con movilidad reducida, para garantizar la accesibilidad y circulación dentro del edificio.

La nueva Casa de la Provincia permitirá centralizar distintas dependencias y organismos provinciales en un mismo espacio, agilizar la realización de trámites y mejorar la atención a la ciudadanía.

Además, brindará mejores condiciones laborales a las y los trabajadores y optimizará el funcionamiento de las oficinas públicas.

A través del Programa Casas de la Provincia, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos lleva adelante una cartera de 69 intervenciones por una inversión total estimada actualizada de $230.492 millones.

De este total, 24 obras se encuentran finalizadas, 13 en ejecución, 1 a iniciar, 16 obras a reactivar y 15 proyectos en distintas instancias de evaluación.

A través de MapaInversiones PBA, las y los bonaerenses pueden conocer las obras en ejecución y los proyectos (ubicación, inversión y otros datos adicionales), ingresando a: https://mapainversionespba.minfra.gba.gob.ar/Mapview

Prensa Infraestructura