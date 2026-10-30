La UNM llevó adelante una nueva campaña de donación de sangre

La Universidad Nacional de Moreno llevó adelante el viernes 23 una nueva campaña de donación de sangre, en una actividad organizada junto al Centro Regional de Hemoterapia de Tres de Febrero y el Servicio de Hemoterapia del Hospital Mariano y Luciano de la Vega.

La jornada contó con la participación de estudiantes, autoridades, docentes, trabajadores nodocentes y otros integrantes de la comunidad universitaria, que se acercaron para colaborar con esta iniciativa solidaria.

Desde la organización destacaron el compromiso de quienes participaron y recordaron la importancia de donar sangre para garantizar la disponibilidad de este recurso en el sistema de salud.

Quienes deseen donar pueden acercarse al Servicio de Hemoterapia del Hospital de lunes a viernes, de 7.30 a 10.

Hospital Mariano y Luciano de la Vega