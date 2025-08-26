Ataque en el semáforo de colectora sur y Victorica: Intentaron romper el vidrio de un auto para robar

Este lunes, alrededor de las 16.50 horas, se repitió un ataque que lamentablemente se hizo habitual. Ya hemos publicado varios videos con este mismo tema. Aprovechando la congestión de vehículos en las bajadas de la Autopista del Oeste por los semáforos emplazados en el cruce con la avenida Victorica y la Ruta 25, delincuentes rompen los vidrios laterales para robar a los conductores.

La mayor cantidad de atracos que tenemos registrados se producen de lado sur, frente al shopping Nine. Fue en este lugar el caso por el cual nos escribieron. @sollopez_, tal es su usuaria en Instagram, contó que cuando esperaba con su vehículo que avanzara la fila de autos, un sujeto joven (de 1.65 mts, robusto y teñido con claritos) comenzó a golpear con sus manos el vidrio lateral del lado del conductor. La lámina antivandálica impidió la rotura. Ante esta circunstancia, el delincuente escapó. Una moto con un cómplice lo esperaba. Huyeron en contramano. Recuperada del susto, la joven pudo seguir hacia su domicilio.

La pregunta que se hacía la víctima de este hecho se repitió varias veces hasta el cansancio. ¿Por qué no hay policías en la garita que se ubica a pocos metros? Claramente si uniformados recorrerían los pocos metros a pie (tanto sobre colectora como por Victorica, debajo del puente) disuadirían este tipo de delito.

Otra cuestión, que hace un par de años le planteamos en una entrevista a la secretaría de Obras Públicas de la municipalidad de Moreno, María Giménez, tiene que ver con esa misma bajada de la Autopista, el trayecto que comunica con CABA. Si se hace el descenso medio centenar de metros hacia atrás, en sentido a General Rodríguez, tendría comunicación con la calle Guatemala, descomprimiendo el tránsito en el semáforo. Dato clave: Esa obra debería ser realizada por la concesionaria de la Autopista del Oeste.