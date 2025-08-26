Mariel Fernández y Gabriel Katopodis inauguraron obras y presentaron patrulleros

_Se trata del primer tramo del Corredor Seguro en Moreno Sur, 11consultorios externos en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega y móviles policiales para reforzar la Seguridad local_

La intendenta Mariel Fernández junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, inauguraron el primer tramo del Corredor Seguro de Moreno Sur; once consultorios externos en el Hospital Mariano y Luciano De La Vega y también, presentaron 32 nuevos patrulleros con el fin de reforzar la seguridad en el distrito.Durante la recorrida por la obra en la Diagonal del Cañón, entre el Boulevard Perón e Ituzaingó, la jefa comunal expresó que: “En este contexto tan difícil en Moreno seguimos inaugurando obras por el gran esfuerzo que hace el Municipio y la Provincia, tratamos de sostenernos para que las obras continúen”.

Esta obra incluye la pavimentación de la arteria, la instalación de luminarias LED, la construcción de veredas, rampas y sumideros, además de trabajos complementarios de infraestructura urbana que es financiada por la provincia, y que continuará hasta el Río Reconquista y seguirá en la Avenida Monsegur, desde Padre Fahy hasta Obarrio, intervención que fortalecerá la movilidad, la accesibilidad y la seguridad vial en la zona.Posteriormente, se realizó la apertura de 11 consultorios externos en el Hospital Mariano y Luciano De La Vega, que permitirán mejorar en un 30% la capacidad de respuesta del hospital y ampliar el acceso a la salud para más de 50 mil vecinos y vecinas. Las obras, financiadas con fondos municipales y provinciales, incluyeron la reconstrucción integral de pisos, paredes, cubiertas y mampostería, así como la ejecución de nuevas instalaciones eléctricas, sanitarias, cloacales y pluviales.

La incorporación de los consultorios responde a la alta demanda en áreas clave como Ginecología, con un promedio de 100 embarazos diarios y pediatría, con alrededor de 80 consultas diarias. Además, permitió liberar espacio dentro del edificio principal para la futura instalación de un angiografo. Sobre este avance, la intendenta de Moreno, afirmó: “Ante la crueldad del Gobierno Nacional nosotros respondemos con amor y cuidado. Es importante que sigamos sosteniendo la mirada de cuidado, que abracemos y cuidemos este hospital que queremos y queremos verlo crecer”, y agregó: “Trabajamos para el vecino y la vecina de Moreno y el habitante de la provincia, para nosotros lo más importante es el cuidado de la casa común, como decía el Papa Francisco.

Siempre digo que merecemos lugares bellos y dignos, y que ante la situación vulnerable de alguien que tiene un problema de salud demos respuesta humana y respuesta de infraestructura también”.

Finalmente, en el marco de las políticas de prevención y seguridad, Mariel Fernández presentó 32 nuevos patrulleros Ford Ranger, en Parque Trujui que fueron adquiridos mediante el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y se incorporan a las tareas de la Policía Bonaerense.

Con estos nuevos móviles se refuerza la cobertura en todas las cuadrículas y Comisarías del distrito, consolidando la presencia de más de 80 patrulleros en los barrios de Moreno.Estuvieron presentes en los actos, la secretaria Privada municipal, Marcela Díaz, autoridades municipales, provinciales, vecinas y vecinos.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno