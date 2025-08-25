El DFI de la PFA detuvo a un asesino con frondoso prontuario

El crimen que se le imputa ocurrió el 13 de octubre de 2021 en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, cuando el acusado se desempeñaba como prestamista y obtenía provecho de sus clientes mediante la usura y con distintas técnicas de intimidación para reclamar el pago a sus deudores, empleando extrema violencia y armas de fuego.

En ese sentido, en la fecha indicada y junto a un cómplice, se presentaron en la vivienda de dos hermanos que le debían dinero. Tras un breve intercambio de palabras y ante los reclamos para el cobro del préstamo, el imputado disparó a los ocupantes del domicilio con una escopeta, huyendo luego de la escena del crimen.Como consecuencia de dicha agresión, una de las víctimas recibió un impacto de perdigones en el pecho y falleció horas más tarde, mientras que su hermano resultó herido en la pierna derecha pero salvó su vida. Luego de la denuncia, intervino la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Temática de Homicidios de La Matanza, a cargo del Dr. Carlos Adrián Arribas, que encomendó a la División Homicidios de la PFA dar con el paradero del evadido.

Por tal motivo, los federales iniciaron las pesquisas y análisis de datos, determinando que el sospechoso había borrado sus rastros, tanto física como digitalmente y registraba un domicilio falso en el bajo Flores, dejando además de frecuentar los lugares a los que concurría de manera habitual.Asimismo, en el transcurso de las averiguaciones, se comprobaron las causas penales que pesaban sobre el criminal, entre ellas una del año 2015 tramitada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 44 por “Disparo de Arma de Fuego” y otra del 2017, en trámite ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 30, por Abuso de Arma de Fuego en Concurso Real con Portación Ilegal de Arma de Guerra.

En el transcurso de la investigación, los detectives identificaron un inmueble que el individuo compartía con su actual pareja, ubicado en el barrio Esperanza de la localidad bonaerense de Virrey del Pino. A raíz de ello, los uniformados implementaron vigilancias encubiertas en las inmediaciones del lugar y tras varias jornadas, lo descubrieron cuando salía de dicha vivienda, por lo que inmediatamente fue detenido.

El hombre, de nacionalidad argentina y 29 años de edad, quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°5 de La Matanza, a cargo de Gustavo Banco, por el delito de “Homicidio Agravado por el Uso de Arma de Fuego”.

