Atardecer en los Museos: actividades para toda la familia

_Las recorridas se realizan durante febrero e incluyen propuestas culturales libres y gratuitas_

El Municipio de Moreno lleva a cabo la actividad “Atardecer en los Museos”, una programación especial de verano en los Museos Municipales del distrito. La propuesta incluye artistas en vivo, charlas, talleres, visitas guiadas y actividades gratuitas pensadas para vecinas y vecinos de todas las edades, con el objetivo de promover el acceso a la cultura y el encuentro en los espacios patrimoniales de la comunidad.

La agenda comenzó en la Casa Museo Rancho Los Estribos, ubicada en San Carlos y El Maestro, La Reja donde se disfrutó de la temática “El mate y el amor” y continuará el viernes 20, a las 18 horas, con un taller de xilografía, mediante inscripción por el siguiente formulario

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvGM9Nj9ERRcmvIqyKK-NpulSkFqNzE2gqzbwB6iRVhX01aA/viewform

en el Museo y Archivo Histórico Municipal Amancio Alcorta, situado en Coleta Palacio 1992, Paso del Rey.A su vez, el sábado 21, a las 18 horas, tendrá lugar “Atardecer en el Malvinas” en el Museo Municipal Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, en Justo Daract y Facundo Quiroga, Paso del Rey.

Por último, el viernes 27, a las 18 horas, se proyectará, en el marco del programa cine distendido para infancias “Guardianes del museo”, en el Museo de Bellas Artes «Manuel Belgrano», ubicado en Dr. Vera 249, Moreno Centro.

Para esta actividad se requiere inscripción previa a través del formulario

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWIquYrys7-SgWQjjQFildzzdeHGZ5WyXxLFzBDxD8Z4Ri6w/viewform

De esta manera, el Gobierno local fortalece la programación cultural de verano con actividades accesibles y a la vez promueve la participación comunitaria y el disfrute de los Museos Municipales como espacios de encuentro, memoria e identidad.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno