Rodríguez acompañó una nueva política ambiental en Navarro

El municipio de General Rodríguez estuvo presente en la inauguración de la nueva celda sanitaria en Navarro, un proyecto encabezado por el gobernador Axel Kicillof, con la participación del intendente Mauro García.

La obra tiene como objetivo principal prevenir la contaminación y optimizar las condiciones de trabajo en la Planta de Residuos Sólidos Urbanos, fortaleciendo la gestión ambiental en la región.

Desde la Municipalidad de General Rodríguez destacaron la importancia de este tipo de iniciativas, que promueven el trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios, contribuyendo al cuidado del ambiente y a una mejor calidad de vida para las comunidades.

Municipalidad de General Rodríguez