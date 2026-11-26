La seccional General Rodríguez llevó adelante una charla debate en la sede del club Alem. Se trató sobre la participación popular en la consolidación de los procesos democráticos. Con una sala llena, expusieron Karin Lucas (doctora en Educación e integrante del ministerio de Educación del gobierno federal de Brasil) y Josías Lech (ingeniero agrónomo y asesor especial de la secretaría de Relaciones Institucionales de la presidencia brasilera). También participó el intendente Mauro García.

Entrevista a Policarpo Sosa, secretario General del gremio.