Con una propuesta académica orientada al estudio, la reflexión y el debate sobre la Cuestión Malvinas, se llevó a cabo, durante octubre y noviembre de 2026, el curso de extensión “Malvinas: soberanía y desarrollo”, organizado conjuntamente por la Universidad Nacional de Moreno (UNM) y la Escuela de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (EGPBA), dependiente de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales del Ministerio de Gobierno provincial.

El curso surgió a partir del trabajo que desarrolla un equipo de investigación de la UNM en el marco del Programa de Estudios Observatorio de Economía Política Internacional, perteneciente al Centro de Estudios de Economía Política y Desarrollo (CEEPYD) y que, en conjunto con la EGPB, pusieron en marcha la iniciativa.

La convocatoria tuvo una importante repercusión, con más de 600 personas inscriptas provenientes de distintas provincias argentinas y también de otros países, entre ellos Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Perú, España y Portugal.

Este interés puso de manifiesto la vigencia de la Cuestión Malvinas y la necesidad de generar ámbitos de formación y discusión, dentro y fuera de las universidades.

La modalidad virtual y sincrónica favoreció la participación de personas ubicadas en distintos puntos del país y del exterior, ampliando las posibilidades de acceso a una propuesta que buscó poner en circulación conocimientos académicos y promover el intercambio de perspectivas.

A lo largo de cuatro encuentros, el programa aportó herramientas para comprender la continuidad del reclamo argentino y la importancia de la vía diplomática y pacífica para alcanzar una solución a la controversia de soberanía.

El curso contó con la presencia del Rector de la UNM, Lic. Alejandro Robba, quién explicó los motivos que llevaron a la Universidad a profundizar los contenidos y difundir los derechos referidos a la Cuestión Malvinas.

La moderación de los encuentros estuvo a cargo de Mariana Vázquez, Directora de Cooperación Internacional de la Provincia de Buenos Aires. Los disertantes del curso fueron especialistas como el ex Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona; la docente e investigadora de la UBA, Dra. Sonia Winer; el asesor de contenidos del Museo Malvinas, docente universitario e investigador, Mg. Juan Rattembach; y el docente e investigador de la UNM, Mg. Juan Cruz Campagna.

Las clases abordaron los antecedentes históricos de la disputa de soberanía, el proceso de usurpación y ocupación británica de 1833, los fundamentos jurídicos de la posición argentina y el tratamiento de la Cuestión en el ámbito de las Naciones Unidas.

También se analizaron las negociaciones diplomáticas desarrolladas entre 1965 y 1982 y el Conflicto del Atlántico Sur.

El recorrido permitió considerar la Cuestión desde una perspectiva histórica, el Derecho Internacional y las Relaciones Internacionales, atendiendo a los distintos acontecimientos y procesos que explican su configuración actual.

La dimensión geopolítica del Atlántico Sur y su importancia para el desarrollo argentino fue también uno de los asuntos centrales de la cursada.

En este marco, se analizaron la posición estratégica de las Islas Malvinas, los recursos naturales de la región, la actividad pesquera y los recursos hidrocarburíferos, así como la presencia militar británica en el archipiélago y su proyección hacia la Antártida.

Por otro lado, se puso en consideración la condición de Argentina como país marítimo y bicontinental, destacando la relevancia del Atlántico Sur y la Antártida en cualquier estrategia orientada a fortalecer las capacidades nacionales y promover un desarrollo soberano.

La propuesta permitió vincular el trabajo de investigación universitaria con una iniciativa de formación abierta a la sociedad, acercando herramientas conceptuales e información sobre una temática que atraviesa la historia, el presente y las perspectivas futuras de la Argentina.

En este sentido, “Malvinas: soberanía y desarrollo” contribuyó a fortalecer un espacio de reflexión colectiva sobre los derechos argentinos, los intereses nacionales en el Atlántico Sur y los desafíos que plantea la construcción de una estrategia de desarrollo vinculada con el ejercicio pleno de la soberanía.

Universidad Nacional de Moreno