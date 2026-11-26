El Intendente Mauro García estuvo presente en el acto de conmemoración por el 70° aniversario de la fundación del barrio Marabó, que se llevó a cabo el día domingo 22 de noviembre junto a la sociedad de fomento local, organizaciones sociales, vecinos y vecinas.

La jornada se llevó a cabo en el marco de una serie de actividades culturales, musicales y recreativas abiertas a la comunidad, en donde se llevó a cabo una feria de emprendedores, sorteos y la presentación de artistas del barrio tales como Abril González, del conjunto “Vida, Juventud y Música”, El Mora Real (“Reggaetón de Barrio”) y el grupo “Los Mimados”.

Junto al jefe comunal estuvo presente también la presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD), Lic. Silvia Figueiras; al igual que distintos representantes del Ejecutivo y Legislativo local.

En cuanto a la organización de las festividades estuvieron presentes organizaciones barriales como ADONAI, BM Radio Online Comunitaria, Asociación Civil René Favaloro, Comedor “El Niño Jesús”, club Atlético Marabó, Colectividad Paraguaya Argentina Unida y el Centro Socioeducativo del barrio, que llevó a cabo talleres de ESI abiertos y gratuitos.

El comienzo de la cita se dio con el ingreso de las banderas de ceremonia, que contó con la participación del Intendente Mauro García junto a familias y vecinos del barrio, y con la posterior entonación del Himno Nacional Argentino por parte de Abril González.La joven destacó con su interpretación vocal y fue distinguida con la entrega de un reconocimiento por el propio Intendente, en virtud de “su gran talento y capacidad para hacernos emocionar”.

Luego de ello, la actividad inició con una breve reseña histórica para aludir a los inicios del barrio, oficializado a partir del 22 de noviembre de 1956, fecha en que el gobierno provincial aprobó los planos de loteo y demarcación del mismo.

Luego, a partir de los años 60, el barrio se fue poblando paulatinamente, a partir de la radicación de la antigua fábrica de Cerámica General Rodríguez que funcionó en sus cercanías, y también, con el desarrollo de la industria del Polo a principios de los 2000.

En ese sentido, Eduardo Medina, vecino y representante de la radio comunitaria BM de Marabó destacó la importancia de “conocer la historia e identidad de nuestro barrio, para estar unidos entre todos los vecinos y asociaciones comunales que existen hoy en día y cuidar ese legado”.

Por su parte, Lilia Castaño, de la asociación sin fines de lucro ADONAI, destacó: “Solo tengo palabras para agradecer a toda la gente que vive en el barrio, las hermosas arboledas que están acá y a todas las actividades que hacen al crecimiento de Marabó.

Llevamos más de 13 años viviendo y trabajando desde la asociación aquí y estamos muy felices de pertenecer”.

En ese sentido, reflexionó sobre la importancia de participar, colaborar y trabajar conjuntamente para poder lograr mejoras para la vida en comunidad, además de celebrar que “este barrio le abre las puertas a muchísima gente extranjera pero conformamos una sola sociedad, manteniendo siempre esa unidad en pos de mejorar el barrio”.

Seguidamente, el Intendente Mauro García celebró el trabajo articulado del municipio con las organizaciones del barrio y los vecinos, que han permitido garantizar mejoras tales como la reciente inauguración de la puesta en valor y ampliación del CAPS Nº 11, además de la pavimentación del ingreso al barrio y el acceso al Jardín Nº 920, la colocación de luminarias LED, el polideportivo del barrio, un playón multideportes y la terminación de la primera etapa de la Escuela Primaria Nº 25, entre otras.

“Yo los invito a que sigan trabajando de esta manera, entre todos, fomentando ese compromiso y el cuidado de lo que es de todos, y reclamando siempre lo que corresponda porque queremos que las vecinas y vecinos de todos nuestros barrios puedan vivir de la mejor manera”, concluyó el jefe comunal, extendiendo sus deseos de prosperidad y fortalecimiento para toda la comunidad vecinal.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez